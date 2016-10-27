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    Фабрегас – один из самых медленных игроков в АПЛ

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас занял третье место в списке самых медленных игроков чемпионата Англии.

    В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний хавбек развил во время матчей максимальную скорость в 28,7 км/ч. Медленнее испанца были только футболисты «Сток Сити» Питер Крауч и Чарли Адам – 28,5 км/ч и 26,72 км/ч соответственно.

    Напомним, ранее сообщалось, что самым быстрым игроком Премьер-лиги признан нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг, который в одном из матчей разогнался до 35,31 км/ч.

    Источник: Mirror.co.uk

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    27.10.2016 16:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 27 октября 2016, 16:59

      Кому такие статистки нужны

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Yellow 91 27 октября 2016, 16:58

      Пирло вобще последние годы пешком ходит, и от этого, его игра хуже не становиться, фабрегас такого же плана, у них задача: начать атаку, отдать последний пас, вся игра идет через них и т.д.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 27 октября 2016, 16:26

      глупое занятие такие списки делать

      3
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