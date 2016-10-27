Фернандес попросил болельщиков ЦСКА быть терпеливее и поддержать Слуцкого

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в преддверии 12-го тура чемпионата России против «Спартака» обратился к болельщикам с призывом поддержать армейскую команду.

«Я бы попросил их быть более терпеливыми. Мы три раза за четыре года были чемпионами. Вклад тренера в эти победы огромный. Слуцкий – великолепный специалист и замечательный человек. Хотел бы попросить болельщиков, чтобы они продолжали поддерживать всех нас – и команду, и тренера. Нам сейчас поддержка болельщиков очень-очень нужна», — сказал Фернандес.