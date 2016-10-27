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    Фернандес попросил болельщиков ЦСКА быть терпеливее и поддержать Слуцкого

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес в преддверии 12-го тура чемпионата России против «Спартака» обратился к болельщикам с призывом поддержать армейскую команду.

    «Я бы попросил их быть более терпеливыми. Мы три раза за четыре года были чемпионами. Вклад тренера в эти победы огромный. Слуцкий – великолепный специалист и замечательный человек. Хотел бы попросить болельщиков, чтобы они продолжали поддерживать всех нас – и команду, и тренера. Нам сейчас поддержка болельщиков очень-очень нужна», — сказал Фернандес.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2016 15:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 27 октября 2016, 18:11

      Всё верно говоришь, Марио!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 27 октября 2016, 16:06

      А что ещё остаётся болельщикам, верить в команду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33561

      oyabun 27 октября 2016, 15:32

      Реально один из самых лучших тренеров сейчас в России и заслуживает огромного уважения. В том какие трудности сейчас испытывает клуб, его вины точно нет.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +412

      Eds > oyabun 27 октября 2016, 18:01

      Есть одна проблема у него, что он всегда играл практически одним составом. Но пришло время и после рубилова с Локомотивом некем заменить выбывших из строя... По сути дела ему в настоящее время необходимо собирать новый костяк с запасом и доводить его до ума... Вопрос только: из кого выбирать???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Eds 27 октября 2016, 18:06

      Будут нормальные вложения в команду - найдёт

      2
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