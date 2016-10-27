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    Креативный продюсер «Матч ТВ»: «Гинер звонит Канделаки и обсуждает комментаторов»

    Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан сообщила, что владелец ЦСКА Евгений Гинер обсуждает работу комментаторов с генеральным продюсером телеканала Тиной Канделаки.

    – Бывает, Евгений Гинер звонит Тине и эмоционально обсуждает не ту интонацию, не те слова комментатора. Но так же поступают руководители «Зенита», «Ростова», «Локомотива», других клубов.

    Тина старается вовлекать в процесс больше народа, чтобы это не было закулисьем. Доносим мнение до комментаторов, они спорят. Хотя Сергею Акулинину, продюсеру футбольных программ, не позавидуешь. Он предан футболу, чтит дружбу, — и при этом предан телевидению.

    – Алексей Миллер к вам заходит?

    – Недавно была встреча с комментаторами по его инициативе.

    – Больше слушал или говорил?

    – То и другое. Как человек интересный в диалоге и монологе, высказывал свои соображения, интересовался мнением комментаторов.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.10.2016 14:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +874

      sined1951 27 октября 2016, 23:20

      У нас нет комментаторов, есть информаторы. Они не умеют комментировать.

      1
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      Рейтинг: +90

      greck 27 октября 2016, 18:29

      Миллер, хочет чтоб все матчи комментировал Орлов, а в перерывах шла реклама Зенита и обсуждение его последней игры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 27 октября 2016, 17:44

      Канделаки: Орёл ты наш Соколов!
      - Я Орлов!
      - Да хоть Утин, хоть Гускин,
      Я вообще не понимаю Вас - русских.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 27 октября 2016, 17:16

      оборзели бомжекони

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 октября 2016, 16:37

      Административный ресурс в нашем футболе "затухнет" не скоро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 27 октября 2016, 16:07

      Совсем оху..и, работать нормально не дают людям

      6
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 27 октября 2016, 16:01

      Миллер хочет, что бы все брали пример с Орлова )).

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 27 октября 2016, 15:49

      В заголовке Гинера приплели, а по факту все звонят,)))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Dgad 28 октября 2016, 12:46

      тоже заметил)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 октября 2016, 15:20

      В России увы все продажно.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 октября 2016, 14:59

      "Свободная пресс", ПОЗОР, еще и выносят эту "тухлятину" на всеобщее обозрение, ужас. Совсем никакой чести и гордости. Глава Газпрома дает указивки журналюгам, как , в каком тоне, о ком говорить в эфире.

      6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 27 октября 2016, 14:57

      Вот тут поддерживаю.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 27 октября 2016, 14:58

      Взаимно.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > АрбузБушь 27 октября 2016, 16:11

      Ну хотя бы молчали, а то еще похваляются этим.

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