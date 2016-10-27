Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чебану: «Кокорин и Мамаев? У нашего поколения отсутствует воспитание»

    Голкипер «Мордовии» Илья Чебану высказал мнение об инциденте с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые после провала на Евро-2016 устроили вечеринку в Монте-Карло.

    – Мамаев и Кокорин на фоне такого поражения веселились в клубе. Это нормально?

    – Поймите меня правильно. Я являюсь таким же игроком, как они. У всего нашего поколения отсутствует определенное воспитание в этом плане. Это не критика, а факт. Мы позволяем себе вещи, которые ранее никто не позволял. Плохо, что это попало в сеть и стало публичным. Считаю, что свою личную жизнь надо охранять так, чтобы это никуда не выходило. Времена сейчас такие, что футболисты живут лучше, чем другие люди. Этим надо дорожить.

    Полностью интервью с Чебану вы можете прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2016 13:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 октября 2016, 13:56

      Опомнился, придурок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 27 октября 2016, 13:23

      Почему слова Аршавина не вспоминают? Самое время! Или гол Филимонова? Что все прицепились то к ним, 3 месяца прошло!?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11