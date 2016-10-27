Кубок Германии. «Боруссия» Д по пенальти обыграла «Унион», «Кельн» взял верх над «Хоффенхаймом»

В матче 1/16 Кубка Германии «Боруссия» Д одолела «Унион» в серии пенальти. Основное время и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Оба гола забили игроки «Униона»: Михаэль Паренсен поразил свои ворота, Стивен Скрыбски – чужие.

В другой встрече «Кельн» оказался сильнее «Хоффенхайма».

Кубок Германии. 1/16 финала

Боруссия Д – Унион – 1:1 (1:1; 1:0; 3:0 в серии пенальти)

Голы: 1:0 – Паренсен, 44 (в свои ворота); 1:1 – Скрыбски, 81.

Кельн – Хоффенхайм – 2:1 (1:1; 1:1)

Голы: 0:1 – Хюбнер, 8; 1:1 – Риссе, 36; 2:1 – Модесте, 92.

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