Кельн - Хоффенхайм

|28 тур
|3 апреля, воскресенье
|18:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Кельн
|11 тур
|31 октября, суббота
|17:30
|Кельн
|0:0
|Хоффенхайм
|28 тур
|3 апреля, воскресенье
|18:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Кельн
|11 тур
|31 октября, суббота
|17:30
|Кельн
|0:0
|Хоффенхайм
|28 тур
|12 апреля, воскресенье
|16:30
|Кельн
|3:2
|Хоффенхайм
|11 тур
|8 ноября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|3:4
|Кельн
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|20:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Кельн
|7 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:30
|Кельн
|2:0
|Хоффенхайм
|1/16 финала
|25 октября, вторник
|22:30
|Хоффенхайм
|2:1
|Кельн
|23 тур
|19 февраля, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Кельн
|6 тур
|24 сентября, пятница
|22:30
|Кельн
|1:1
|Хоффенхайм
|30 тур
|10 апреля, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|0:2
|Кельн
|13 тур
|21 ноября, суббота
|17:30
|Кельн
|0:4
|Хоффенхайм
|31 тур
|9 мая, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|2:0
|Кельн
|14 тур
|22 ноября, суббота
|17:30
|Кельн
|1:3
|Хоффенхайм