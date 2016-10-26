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Кельн - Хоффенхайм

26.10.2016, Среда, 21:45 мск Кельн, стадион Рейн Энерги Германия. Кубок, 1/16 финала Кельн - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
3 апреля, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
11 тур
31 октября, суббота 17:30 Кельн 0:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
12 апреля, воскресенье 16:30 Кельн 3:2 Хоффенхайм
11 тур
8 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:4 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
4 марта, воскресенье 20:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
7 тур
25 сентября, воскресенье 17:30 Кельн 2:0 Хоффенхайм
Германия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
25 октября, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
23 тур
19 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
6 тур
24 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:2 Кельн
13 тур
21 ноября, суббота 17:30 Кельн 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
9 мая, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:0 Кельн
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Кельн 1:3 Хоффенхайм
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