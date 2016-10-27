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Боруссия - Унион

26.10.2016, Среда, 21:45 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Германия. Кубок, 1/16 финала Боруссия - Унион
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