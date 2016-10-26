Директор «Сокола»: «Проблем с финансированием до конца 2016 года нет»

Директор «Сокола» Алексей Потапов рассказал о финансовом положении команды. Функционер подчеркнул, что до конца текущего года проблем с деньгами у клуба не будет.

«О снятии команды с первенства ФНЛ речи не идет, однозначно. Команда доиграет. Как прожить 2016 год, мы прекрасно знаем и видим. Проблем в финансировании до конца 2016 года нет. Команда работает в полном режиме. В ноябре начнется погашение долгов и ситуация нормализуется. Поводов для волнения не наблюдается – динамика положительная», – сказал Потапов.

На данный момент саратовский клуб занимает 18 место в турнирной таблице ФНЛ.