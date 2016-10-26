Бояринцев: «Жалею, что не вернулся в «Рубин». Бекиич звал»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев рассказал, что мог вернуться в казанский клуб, но решил остаться в стане красно-белых. По словам Бояринцева, по итогам этого решения он лишился золотых медалей чемпионата России.

«Я согласился на переход в «Спартак», считал, что ухожу на повышение. Но, как показала история, лишился золотых медалей. С красно-белыми было лишь «серебро». При этом перед сезоном-2008 была возможность вернуться в «Рубин», Бекиич звал. Но я остался в «Спартаке». Если честно, сейчас немного жалею о том решении. Чемпионства в «Рубине», конечно, моей карьере не хватило», – сказал Бояринцев.