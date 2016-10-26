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    Антон Миранчук: «Если и шутить, то не над результативностью брата»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, выступающий за «Левадию» на правах аренды, оценил последние выступления за московский клуб своего брата Алексея Миранчука.

    – За «Левадию» вы забили уже 15 мячей. С чем связываете такую результативность?

    – В «Левадии» меня начали ставить на ту позицию, на которой и нужно забивать мячи. Больше атакую и угрожаю воротам.

    – А вот ваш брат в этом сезоне не забил пока ни одного мяча за «Локомотив».

    – В матче с ЦСКА Леша отдал голевую передачу. Да и я ему говорю: ты же знаешь, надо только работать, и все придет. Он понимает и не загружается, что пока голы не идут.

    – Не подкалываете брата – вы лучший бомбардир своей команды, а у него голевая засуха?

    – Нет, это какие-то жесткие подколы (смеется). Мне кажется, ему стало бы обидно. Если шутить, то над чем-то другим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2016 07:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 октября 2016, 19:26

      Выдернили самую хрень из всего интервью , там были более интересные места !

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      Рейтинг: +41

      Karabaz 26 октября 2016, 10:05

      эти братья красавцы

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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 26 октября 2016, 09:41

      Ну если-бы он забил 15 мячей в топ- чемпионате, то можно и подколоть, а тут чемп ГОРЯЧИХ ЭСТОНСКИХ ПАРНЕЙ)))

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