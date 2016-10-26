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    Карасев: «Если б мог совмещать судейство с другой работой, играл бы в трэш-группе»

    Российский судья Сергей Карасев в программе «Культ тура» поделился размышлениями о зарплатах арбитров.

    – В России последние 13 лет судьям платят чистыми 78300 рублей за матч. Почему не повышают?

    – Мы не против. Очень хотим, чтобы повысили за 13 лет, да. В те времена это были одни деньги, сейчас – другие, а футбол изменился, и зарплаты игроков за 13 лет стали намного больше. Мы выходим судить миллионеров, а получаем 78 тысяч за матч.

    У нас нет контрактов, трудовых книжек, ни соцпакета, ни докторов, ни массажистов. Если травма – лечим за свои деньги. Кто за границу, кто в России – за свой счет.

    Совмещать ни с какой работой не получается, особенно последний год. Меня вообще нет дома. Если б мог совмещать, играл бы в трэш-группе гитаристом или ударником, – сказал Карасев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2016 01:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 15:36

      Не нравится, вали, блин. А про конвертики почему молчишь, а? Овес чей жуешь?

      0
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      Рейтинг: +288

      NotFound 26 октября 2016, 11:32

      Совсем о*уели. Тут за месяц столько не получаешь, а они за 90 минут )

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > NotFound 26 октября 2016, 12:02

      у него работа другая.. сезонно разовая

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 26 октября 2016, 11:04

      лучше дворником,может кто из фанатов узнал и метлой прибил

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6715

      maior-60 26 октября 2016, 08:47

      Бог создал три ударника: полицейского, лесника и пожарника.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 октября 2016, 08:19

      Бедняжка, как он на такие копейки существует ? Всего-то матча четыре в месяц судит наверно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 26 октября 2016, 07:53

      А что, кому то требуются за деньги гитаристы или ударники в трэш группу?

      2
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