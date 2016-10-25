Анри: «Многие не могут сразу заиграть в АПЛ. Погба нужно время на адаптацию»

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о выступлении Поля Погба.

«Если говорить о Погба, то это качественный игрок. Когда я перешел в АПЛ, я не играл хорошо с самого начала. Многие не могут заиграть сразу. Это процесс, но в наши дни пресса и фанаты не дают людям много времени на адаптацию.

Погба нужно освоиться. Все мы знаем, какими качествами он обладает. Думаю, он сможет заиграть. Таково мое личное мнение», – сказал Анри.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Погба провел восемь матчей и забил один гол.