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  • Гусев: «ЦСКА по силам обыграть «Спартак» даже без Еременко и Дзагоева»

Гусев: «ЦСКА по силам обыграть «Спартак» даже без Еременко и Дзагоева»

25 октября 2016, 18:56
12

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча армейцев со «Спартаком» в 12-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, подопечные Леонида Слуцкого способны обыграть принципиального соперника и в ослабленном составе.

«Дзагоев и Еременко плюс уход Ахмеда Мусы – это потеря трех ключевых фигур для ЦСКА, поэтому проблемы в игре, несомненно, могут возникать. Сразу невозможно перестроиться. Но даже при том, что будут отсутствовать Дзагоев, Еременко и Муса, ЦСКА по силам обыграть «Спартак».

Все может повернуться как в одну, так и в другую сторону. Надеюсь, что удача повернется в сторону ЦСКА. У команды есть молодые ребята, которым пора заявлять о себе, Александр Головин выглядит довольно неплохо. Я думаю, тренеры найдут выход из положения», – заявил Гусев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гусев Ролан Еременко Роман Дзагоев Алан
Комментарии (12)
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PNZ1985
1477411108
алкашня проснулась!
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Zeff
1477411633
И с крупным счётом, чтобы враз на место (6) поставить.
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Kollljan
1477414231
Надо, надо коням вдуть Спартачек по самое не могу.
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momwig_
1477414561
Зачастил он что-то... подлечили что ли?
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Mi6
1477415498
и даже без слуца...
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Диктор
1477417778
Рассмешил
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alp
1477419456
коням нужно быть начеку с судьей - не зря мясные врубили судебный заговор со вторника - давление оказывают, коварные негодяи ))
Ответить
Андрей Ермошин
1477423782
На сей момент Цеська будет сложновато составить конкуренцию, тем более с такой глубиной состава.
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Фан666
1477427270
Полюбому судья уже виноват!
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Дон Посей
1477427876
Чем-то напоминает мировой заговор против России, - кто бы как и во что не играл, и что бы ни делал - виноват всегда только судья... Хорошей корректной, честной игры и зелёных карточек, ребята. С ув.
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