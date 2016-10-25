Гусев: «ЦСКА по силам обыграть «Спартак» даже без Еременко и Дзагоева»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча армейцев со «Спартаком» в 12-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, подопечные Леонида Слуцкого способны обыграть принципиального соперника и в ослабленном составе.

«Дзагоев и Еременко плюс уход Ахмеда Мусы – это потеря трех ключевых фигур для ЦСКА, поэтому проблемы в игре, несомненно, могут возникать. Сразу невозможно перестроиться. Но даже при том, что будут отсутствовать Дзагоев, Еременко и Муса, ЦСКА по силам обыграть «Спартак».

Все может повернуться как в одну, так и в другую сторону. Надеюсь, что удача повернется в сторону ЦСКА. У команды есть молодые ребята, которым пора заявлять о себе, Александр Головин выглядит довольно неплохо. Я думаю, тренеры найдут выход из положения», – заявил Гусев.