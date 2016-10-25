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    Гусев: «ЦСКА по силам обыграть «Спартак» даже без Еременко и Дзагоева»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча армейцев со «Спартаком» в 12-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, подопечные Леонида Слуцкого способны обыграть принципиального соперника и в ослабленном составе.

    «Дзагоев и Еременко плюс уход Ахмеда Мусы – это потеря трех ключевых фигур для ЦСКА, поэтому проблемы в игре, несомненно, могут возникать. Сразу невозможно перестроиться. Но даже при том, что будут отсутствовать Дзагоев, Еременко и Муса, ЦСКА по силам обыграть «Спартак».

    Все может повернуться как в одну, так и в другую сторону. Надеюсь, что удача повернется в сторону ЦСКА. У команды есть молодые ребята, которым пора заявлять о себе, Александр Головин выглядит довольно неплохо. Я думаю, тренеры найдут выход из положения», – заявил Гусев.

    Источник: ТАСС

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    25.10.2016 18:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 25 октября 2016, 23:37

      Чем-то напоминает мировой заговор против России, - кто бы как и во что не играл, и что бы ни делал - виноват всегда только судья... Хорошей корректной, честной игры и зелёных карточек, ребята. С ув.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 октября 2016, 23:27

      Полюбому судья уже виноват!

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 октября 2016, 22:29

      На сей момент Цеська будет сложновато составить конкуренцию, тем более с такой глубиной состава.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11375

      alp 25 октября 2016, 21:17

      коням нужно быть начеку с судьей - не зря мясные врубили судебный заговор со вторника - давление оказывают, коварные негодяи ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2016, 20:49

      Рассмешил

      -1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 25 октября 2016, 20:11

      и даже без слуца...

      -1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 25 октября 2016, 19:56

      Зачастил он что-то... подлечили что ли?

      0
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 25 октября 2016, 19:50

      Надо, надо коням вдуть Спартачек по самое не могу.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 октября 2016, 19:07

      И с крупным счётом, чтобы враз на место (6) поставить.

      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 25 октября 2016, 18:58

      алкашня проснулась!

      0
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      Рейтинг: +11375

      alp > PNZ1985 25 октября 2016, 21:19

      я тоже про хусоинова вспомнил ))

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > alp 29 октября 2016, 07:53

      я бы всем твоим на фотке засадил!

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