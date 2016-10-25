Черчесов: «Спасать российский футбол не надо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил свой взгляд на частые пожелания простых обывателей в срочном порядке что-то менять в отечественном футболе. Ранее один из жителей Сербии определил шаги, которые, по его мнению, надо сделать россиянам.

«Спасать российский футбол не надо. Тем более болельщику из Сербии, при всей любви к братскому сербскому народу. Все вопросы мы сами внутри для себя решим. Мне, кстати, приходит много писем с мнениями. Отвечать иногда бывает сложно. А с другой стороны, когда совершенно иной угол зрения, наверное, хотя бы на секунду это заставляет задуматься. Это информация: что-то вдруг увидишь, это направит тебя куда-то. Такое бывает в жизни, не все ведь выбрасывать в корзину. Звонки бывают, сообщения присылают, на улице часто останавливают. Естественно, надо выслушать человека. Понятно, что иногда времени нет, но нужно тогда хотя бы мило улыбнуться и извиниться», – приводит слова Черчесова «Российская газета».