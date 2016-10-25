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    Мостовой: «Заговора против «Спартака» нет»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не считает, что в РФПЛ происходит целенаправленное необъективное судейство красно-белых.

    «Заговора против «Спартака» нет. Хотим мы этого или нет, но во всех странах помогают большим клубам – это есть. В спорных моментах мы рассуждаем, а дали бы штрафной или пенальти в ворота топ-клуба. Возможно только в этом плане некое давление на «Спартак». Я не вижу, чтобы команда оторвалась и ее кто-то останавливал, как об этом говорит Сергей Хусаинов.

    Еще до начала чемпионата России я говорил, что борьба в верхней части таблицы будет ожесточенная. У всех лидеров есть проблемы, на этом фоне «Спартак» составит им серьезную конкуренцию, что мы сейчас и видим», – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2016 15:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +191

      bafor 25 октября 2016, 21:19

      Мостовой - это поддувало. Лезет и лезет и ничего не понимает.

      -3
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      Рейтинг: +415

      radga 25 октября 2016, 19:01

      "Заговор" - это громко сказано, а тихо - то просто есть "Установка". Там не поставил штрафной, там не заметил нарушения(особенно где горит желтая карточка, тем более вторая), там не поставил пеналь, там гол чистый не защитал - а так вообщем вроде и ни какого "Заговора" вовсе и нет....

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > radga 25 октября 2016, 19:49

      Это всё слишком субъективно. Вот ваша игра с Уралом. Вы опять недовольны судейством, хотя и выиграли.
      А моё мнение: Урал сдал вам игру. Полное нежелание играть с их стороны. Не дал вам судья забить больше.
      Может не все ваши знали, что должно быть 1:0 и не более?

      3
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      Рейтинг: +191

      bafor > Zeff 25 октября 2016, 21:22

      Зениту всегда помогают судьи. И, конечно, судейством в матче Спартак - Урал болельщики Спартака не довольны. Судье нужно было сделать ничью. Что бы Зениту помочь вылезти на первое место. Молчал бы.

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > bafor 26 октября 2016, 22:26

      "Зениту всегда помогают судьи." А-а-а-а-а-а-а-а.....

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      Рейтинг: +300

      Zeff > VVM1964 26 октября 2016, 22:29

      А Спартак-Ростов? Это же КЛАССИКА!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 октября 2016, 18:57

      Проиграть 2:4, и целый месяц визжать, что у них отобрали победу, это только Свиноферма может.

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      Рейтинг: +415

      radga > Zeff 25 октября 2016, 19:05

      Закон бумеранга дождемся, когда победу отнимут у Зенита. Интересно будет посмотреть реакцию руководства, ну и таких как ты.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > radga 25 октября 2016, 19:36

      Так было уже, и не раз. 2 ТП совершенно незаслуженных. И судьи игру убивали: с ЦСКА -2006, Терек-2009, Рубин-2012. это так навскидку. А вам, что за сожжёный стадион в Ярославле, за шабаш со свастикой!? Ничего!

      2
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      Рейтинг: +191

      bafor > Zeff 25 октября 2016, 21:25

      Вы говорите месяц. А сами помните аж c 2006 года, когда судья Зеньке не помог.

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > bafor 26 октября 2016, 08:57

      Мы вспоминаем, когда вы напоминаете, ебла ны

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > bafor 26 октября 2016, 22:34

      Забыл ещё Спартак- Зенит- 3:1 (2007). Третий гол Баженов забил рукой. Судья все видел, но уверенно показал на центр.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2016, 16:38

      Заговора может и нет,а вот игру с бомжами точно тупо отдали газпрому.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Диктор 25 октября 2016, 16:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зае бал уже лаять

      -4
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 25 октября 2016, 16:01

      Да видно совсем боиться что бы не отлучили от лайка на срач тв

      -3
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      Рейтинг: +11375

      alp 25 октября 2016, 15:50

      но самое интересное, что нужно отметить из свинячего визга, что спартак перестал причислять себя к большим клубам )) наконец то доперло )) через 15 лет )))

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 октября 2016, 15:32

      Поймал себя на мысли, что читая про антиспартаковские заговоры, невольно начинаешь делить людей на трезво рассуждающих и в задницу укуш... сорри, и неадекватных. А самое интересное в том, что последних-то - море неразливанное!

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > ШарКий вояж в ТуЛузу 25 октября 2016, 15:48

      да нет их поразил свиной грипп, мозг у некоторых не восстановится никогда...
      Мостовой примерно так сказал , только очень культурно

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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси > ШарКий вояж в ТуЛузу 25 октября 2016, 16:03

      Знаешь что самое смешное? То что зомбаков так много в РФ, что не понимают где реальность а где вымысел.
      Бомжам подсуживают, вливают миллионы и т.д. а гопниники не видят этого и продолжают хавать

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Патриот_Руси 25 октября 2016, 23:48

      ты патриот всея хахла?

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