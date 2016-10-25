Моуринью считает, что «Манчестер Юнайтед» не утратил шансов на чемпионство

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что его команда не утратила шансов на чемпионство после разгромного проигрыша «Челси» (0:4) в поединке девятого тура АПЛ.

«Настроение у нас не очень радостное, но мы не дети, а мужики, и с осознанием этого мы начнем подготовку к следующему матчу. Сейчас для нас было бы лучше провести игру в АПЛ, чем в Кубке лиги. Дела в чемпионате у нас идут не слишком хорошо: мы не смогли победить в трех последних встречах и отстаем от первого места на шесть очков.

Дальше нас ждут поединки с «Бернли», «Суонси», «Вест Хэмом», «Сандерлендом» и «Мидлсбро». Мы обязаны их побеждать, несмотря на то, что я не считаю их легкими соперниками. Командам топ-5 предстоит провести очные встречи, как это было у нас на прошлой неделе с «Челси» и «Ливерпулем». Лидеры также не досчитаются очков, так что мы все еще не утратили шансов на чемпионство», – сказал Моуринью.

Напомним, по прошествии девяти туров «красные дьяволы» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.