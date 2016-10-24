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    Евдокимов запрещает игрокам «Оренбурга» смотреть Лигу чемпионов и матчи с участием «Барселоны»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита», в котором его команда уступила со счетом 0:1.

    «Мы приехали в Петербург с хорошим настроением, потому что раньше ехали мимо стадиона и играли на искусственном поле в ФНЛ. Теперь мы вышли в Премьер-лигу и хотим себя показывать. Мы почти никому не проигрываем по игре, мы лидеры по попаданию в штанги и перекладины. Мы прибавляем от матча к матчу, мы на правильном пути. Здесь игроков покупают за миллионы, а мы, мягко сказать, никого не покупаем. Подачи с фланга – то перелет, то недолет. Понятно, что наши игроки стараются, но сейчас не получается.

    Я запрещаю футболистам смотреть игры «Барселоны». Мы никогда не будем играть так, как они. Нам и многим футболистам нашей Премьер-лиги не дорасти до них. Иногда игроки говорят: «Можно Лигу чемпионов посмотреть?». Я говорю: «Не, спать», – заявил Евдокимов.

    Источник: Sports.ru

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    24.10.2016 22:26
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 октября 2016, 10:40

      Юмор сомнительный.

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 25 октября 2016, 09:09

      Зенит играл прямо скажем не очень особенно вышедшие на замену Керж Юсик и Могилевец... ну и Миша Керж вводил мяч и выбивал просто ужас

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 25 октября 2016, 08:46

      молодец))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 октября 2016, 05:24

      По-моему с его чувством юмора ему надо работать не тренером...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      murakami777 25 октября 2016, 05:10

      команда интересная, хорошо будет если выживут в премьер-лиге

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 25 октября 2016, 04:39

      Ай да тренер!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 25 октября 2016, 02:38

      Это в России такой новый вид юмора?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 октября 2016, 02:13

      Он пошутил, а все поверили

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Azenkur 25 октября 2016, 00:39

      "-Тренер, а я когда нибудь стану таким же великим, как Зидан?
      -Нет, тебе никогда не дорасти до его уровня."

      Отличная методика и мотивация, красавец)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 октября 2016, 00:27

      Любому пацану такое скажи и в ответ получишь что-нибудь из "Нахаленка": "Дядь, ты дурак?" ©

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov > ШарКий вояж в ТуЛузу 25 октября 2016, 02:11

      Дядя Петя, ты дурак? Это из фильма "СЕРЁЖА"

      3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > APchelov 25 октября 2016, 02:18

      Вполне возможно, спорить не буду! Мальчишка-то один и тот же вроде, потому мог запросто спутать)).

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