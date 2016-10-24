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    Пономарев: «Гинер может поменять Слуцкого уже зимой»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о перспективах главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. По мнению ветерана, вскоре президент клуба Евгений Гинер может отправить специалиста в отставку уже зимой.

    «Мне кажется, что в ЦСКА скоро будут изменения. Сейчас команде необходимо свежее мышление. Нельзя же все время играть от обороны: победы куются в атаке. ЦСКА стал много отдавать передач поперек поля, контролировать игру в центре и на своей половине. Евгений Гинер может поменять главного тренера ЦСКА уже этой зимой. Он смелый и прогрессивный руководитель, который чувствует нерв команды. Если увидит, что это необходимо, то сделает», – сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2016 15:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 24 октября 2016, 23:36

      Бывало всё. И ЦСКА поднимался после падений-были Морозов и Садырин (привет из Питера).Иногда падение неотвратимо.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 октября 2016, 20:45

      лучше пусть денжат подкинет на усиление

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 октября 2016, 20:07

      а раз нет у Жени денег,то пусть сам и тренерует..

      1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 24 октября 2016, 19:21

      а почему все хором запели об его отставке? нет игры, а у кого она есть? у МЮ есть? а там игроки не чета нашим! спады у всех бывают, а тут отсутствие ключевых игроков сказывается плюс игры как таковой ЦСКА уже давно не показывает тогда надо было давно его увольнять только кто заменит прежде игроков надо менять давно уже защита на ладан дышит в нападении и вовсе нет никого то что сейчас это просто безобразие Траоре не тот кто может решить проблемы

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 24 октября 2016, 18:28

      Все в эксперты записались. Слуцкий так играет не от хорошей жизни. Дайте ему забивного нападающего вместо Траоре и ЦСКА заиграет совсем по-другому. Пономарев, вроде бывший футболист, а игру совсем не читает.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 18:17

      Да, настолько прогрессивный, что поставит... Гончаренко.... Как неожиданно!) Гинеру бы детективы писать с такой "ебической" завязкой...

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 октября 2016, 17:39

      Ага. И с новым тренером березуцкие и игнашевичи побегут вперёд )

      3
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      Рейтинг: +933

      alll-1 24 октября 2016, 17:34

      перестали с судьями работать ,вот вам и результат

      -3
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2016, 16:50

      Гинер, может, что и чувствует, только сейчас либо на тренера тратиться. Либо на игроков, либо на судей. Второе насущнее, третье - дешевле и эффективнее. Думаю, это он и выберет.

      -3
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      Рейтинг: +45

      ск122 24 октября 2016, 16:28

      У Жени нет денег, чтобы менять Леню.

      0
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