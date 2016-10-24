ЦСКА готов к диалогу с протестующими против Слуцкого болельщиками

Руководитель отдела ЦСКА по работе с болельщиками Иван Уланов прокомментировал заявление болельщиков армейцев, которые высказались против главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Настроения среди болельщиков витают разные – у кого-то хорошие, у кого-то плохие. Сейчас проиграли «Локомотиву», чего радоваться? Сложно говорить, есть ли диалог между Леонидом Слуцким и болельщиками «армейцев», я это обращение еще не читал. Нужно вникнуть, понять ситуацию, поговорить с людьми, которые писали это обращение», – сказал Уланов.