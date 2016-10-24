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    ЦСКА готов к диалогу с протестующими против Слуцкого болельщиками

    Руководитель отдела ЦСКА по работе с болельщиками Иван Уланов прокомментировал заявление болельщиков армейцев, которые высказались против главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Настроения среди болельщиков витают разные – у кого-то хорошие, у кого-то плохие. Сейчас проиграли «Локомотиву», чего радоваться? Сложно говорить, есть ли диалог между Леонидом Слуцким и болельщиками «армейцев», я это обращение еще не читал. Нужно вникнуть, понять ситуацию, поговорить с людьми, которые писали это обращение», – сказал Уланов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2016 13:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 24 октября 2016, 17:35

      давно пора, нужно прислушиваться к мнению болельщиков

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 24 октября 2016, 16:20

      Слуц, давай до свидания...

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 октября 2016, 15:37

      Не нужно ни с кем разговаривать, кроме как с Мистером Оффшором! И объяснить ему, что семь лет держать это чучело и давать ему гробить команду - это уже перебор!!! Лучшие годы Акинфеева, Игнашевича, братьев Березуцких Слуцкий уже угробил, всю молодёжь - тоже! Пора на покой!

      -1
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