Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Директор «Сокола»: «В среду состоится заседание Саратовской областной думы. На нем решится судьба нашего клуба»

    Директор «Сокола» Алексей Потапов рассказал, как обстоят дела с финансированием клуба. Напомним, у саратовской команды серьезные проблемы с долгами, а ряд футболистов планировал бойкотировать тренировки и матчи.

    «В среду состоится заседание Саратовской областной думы, на котором как раз будет решаться судьба финансирования нашего клуба. Как нас заверяют, все должно решиться положительно для команды. На данный момент ситуация продолжает оставаться очень тяжелой. Но игроки все понимают, никаких забастовок нет, тренировки проходят в рабочем режиме», – сказал Потапов.

    На данный момент «Сокол» занимает 18 место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2016 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 24 октября 2016, 13:26

      Не понятно... За что деньги платят!? Бюджет только дербанят...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11