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    Масалитин: «В ЦСКА должна быть уже перестройка»

    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение армейцев в матче 11-го тура РФПЛ от «Локомотива» (0:1). По мнению Масалитина, в стане красно-синих назрела перестройка.

    «Не получается практически все, а особенно переход из обороны в атаку. Понятно, что сказывается отсутствие двух лидеров – Еременко и Дзагоева. Ласина Траоре себя никак не проявит, лидера на поле нет, на которого бы можно было рассчитывать. Александр Головин все никак не может себя проявить. Ротация состава слабовата – лавочки нет для усиления. Вот вчера надо было усилиться, но некем было. Напрашивается то, что в ЦСКА должна быть уже перестройка.

    Все же где-то на оборону уже и года сказываются, потому что появляются быстрые и молодые нападающие. Дай бог им всем здоровья, чтобы они помогли еще своим опытом и мастерством ЦСКА, но железных людей нет – все когда-то начинают и заканчивают. Только благодарить их надо и поставить памятники им, что они столько лет ЦСКА и сборной приносили пользу. Уже давно напрашивается ротация состава», – сказал Масалитин.

    Источник: Р-Спорт

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    24.10.2016 13:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +82

      Mi6 24 октября 2016, 16:22

      От слуца устали все...

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 октября 2016, 14:51

      Денег бы кто дал на перестройки и усиления. А то критиковать задаром все мастаки...

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 октября 2016, 13:44

      Горбачёва - в президенты ЦСКА! И будет вам перестройка

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > APchelov 24 октября 2016, 15:18

      И будет Вам развал.

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