Шервуд: «Кэррик нужен «Манчестер Сити»

Экс-наставник «Астон Виллы» Тим Шервуд считает, что «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно может усилиться полузащитником «Манчестер Юнайтед» Майклом Кэрриком.

«Кэррик играет в одно касание, когда это необходимо, но он не злоупотребляет контролем мяча. Это тот футболист, который мог бы стать трансферным приоритетом любого английского клуба.

Такой игрок нужен «Манчестер Сити». Да, у них есть Фернандо и Фернандиньо, но они не дотягивают до игры Майкла. «Горожане» купят его зимой, если он будет не нужен манкунианцам», – считает Шервуд.

В текущем сезоне Кэррик провел в составе «МЮ» в Премьер-лиге один матч, в котором не отметился результативными действиями.