Майкон: «Я заплакал, когда забил в ворота ЦСКА»

Нападающий «Локомотива» Майкон поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ против ЦСКА, в котором железнодорожники одержали победу со счетом 1:0. Отметим, что в данной встрече бразилец вышел на замену и записал на свой счет победный гол.

– Вы не играли больше месяца, а тут не успели выйти на замену и сразу забили в важнейшем для «Локо» матче. Какие ощущения?

– Очень счастлив, что так произошло. И что команда победила в дерби! «Локомотив» показал, что не заслуживает находиться на таком низком месте, почти в конце турнирной таблицы. Мы должны бороться за самые высокие места. Против ЦСКА сыграли с большим желанием и твердым намерением победить. И показали, что выиграть у нас на домашнем стадионе непросто. Вот такие мысли у футболистов «Локомотива» должны быть всегда: если будем выступать так, как против ЦСКА, сумеем быстро подняться в таблице.

– Показалось, что вы заплакали, когда забили гол.

– Да, так и есть. Это потому, что прошел через много трудностей в последнее время, перенес операцию после матча с «Фенербахче», не играл полгода. Но тут появился Семин. Этот человек приглашал меня в клуб, очень сильно помог в 2010 году. В последнее время я тренировался, но постоянно чувствовал боли. И не мог играть в таком состоянии, не хотел подводить команду. А Семин все это время меня поддерживал, говорил, что верит в меня, что ему нужен такой игрок. И вот, наконец, я смог выйти на поле и отплатил за доверие голом. Но еще больше рад за то, как здорово сыграла команда.