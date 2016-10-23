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Майкон: «Я заплакал, когда забил в ворота ЦСКА»

23 октября 2016, 23:12
13

Нападающий «Локомотива» Майкон поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ против ЦСКА, в котором железнодорожники одержали победу со счетом 1:0. Отметим, что в данной встрече бразилец вышел на замену и записал на свой счет победный гол.

– Вы не играли больше месяца, а тут не успели выйти на замену и сразу забили в важнейшем для «Локо» матче. Какие ощущения?

– Очень счастлив, что так произошло. И что команда победила в дерби! «Локомотив» показал, что не заслуживает находиться на таком низком месте, почти в конце турнирной таблицы. Мы должны бороться за самые высокие места. Против ЦСКА сыграли с большим желанием и твердым намерением победить. И показали, что выиграть у нас на домашнем стадионе непросто. Вот такие мысли у футболистов «Локомотива» должны быть всегда: если будем выступать так, как против ЦСКА, сумеем быстро подняться в таблице.

– Показалось, что вы заплакали, когда забили гол.

– Да, так и есть. Это потому, что прошел через много трудностей в последнее время, перенес операцию после матча с «Фенербахче», не играл полгода. Но тут появился Семин. Этот человек приглашал меня в клуб, очень сильно помог в 2010 году. В последнее время я тренировался, но постоянно чувствовал боли. И не мог играть в таком состоянии, не хотел подводить команду. А Семин все это время меня поддерживал, говорил, что верит в меня, что ему нужен такой игрок. И вот, наконец, я смог выйти на поле и отплатил за доверие голом. Но еще больше рад за то, как здорово сыграла команда.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Майкон
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Aztec58
1477256451
Ты плакал - я радовался, да как было не радоваться такому голу!
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zra78
1477256699
Желаю тебе ныть каждый тур
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XaXatyn
1477256702
Этой победой еще много радости фанатом доставили !
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Алекc
1477257914
спасибо локо, отдадили коней от нас!
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Алекc
1477258908
честно, без зла, желаю локо вернуться повыше в таблице. надо быть сильнее, укреплять чемпионат. к тому же сейчас правда состояние не очень у них, не хочу как с динамо. всем нужны хорошие соперники.
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fantom23
1477259294
Локо молодцы,хоть и болел за ЦСКА.Желаю подняться Вам выше в турнирной таблице.Такой клуб не достоен быть в низах!!!
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vovan55
1477265316
да, уж... а ЦСКА действительно надо меняться процентов на 70...
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Nesterenko
1477278244
Да я сам чуть не заплакал, какая драма - в 2010 году забил при Семине и выиграли 1:0, и сейчас также. Чутье Юрия Палыча не подводит!!
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momwig_
1477290839
Да, это даже по телеку видно было... Кстати, Акинфеев - тоже. Второе мне даже больше понравилось ))
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BAIv
1477291623
чуйка Палыча не подвела
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