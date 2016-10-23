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    Ловчев: «Спартак» никогда в жизни не возьмет такой ЦСКА голыми руками»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев в преддверии матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА поделился ожиданиями от московского дерби. Напомним, данная встреча пройдет 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «А теперь звучат вопросы: «Спартак» в следующем туре возьмет такой ЦСКА голыми руками? Да никогда в жизни! Сегодняшнее дерби – «Спартак» – ЦСКА. И, как положено серьезному дерби, футбол в нем будет ярким. У «Спартака» вернется креативная троица, но преимущества ему это не добавит, возможно, все решит какая-нибудь ошибка. Однако игра будет от ножа, без сомнения. Проблемы отойдут на второй план, судьбу матча определят не конкретные игроки, а сумасшедшая отдача», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.10.2016 22:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6715

      maior-60 24 октября 2016, 11:47

      Дерби обещает быть интересным.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 24 октября 2016, 10:41

      Не будем торопиться, посмотрим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 24 октября 2016, 09:58

      С такой игрой коням не на что рассчитывать. Спартак с Промесом порвут коней с крупным счетом.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2016, 08:56

      "Вернется креативная троица, но преимущества это не добавит..." Может их продать, Серафимыч, а? Раз всё равно нет разницы.

      Чушь какая-то. Набор слов и поток сознания.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 24 октября 2016, 08:38

      Околесица.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      azar80 24 октября 2016, 06:55

      Ловчев просто придурок, иначе бы так не высказывался

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 24 октября 2016, 06:51

      !!!!!!!!!!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 октября 2016, 06:37

      Думаю если Гинер в этом матче не включит админоресурс,то Спартак явно выиграет-проблемы в ЦСКА никто не отменял,а Спартак идет уверенно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 24 октября 2016, 00:26

      Промес б вышел и оби

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 24 октября 2016, 00:19

      Ловец блох говорит одно а на уме другое, мой прогноз Спартак выиграет с разницей 2-3 мяча понял Ловчев!?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > Garrincha58 24 октября 2016, 00:28

      Футбольные аналитеГи, вы еще подеритесь :)
      Главное, чтобы Ловчев заметил этот взбрех, а то ведь пропустит невзначай и не узнает, как его тут в комментах "приложили" :-))))

      -2
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