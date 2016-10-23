Ловчев: «Спартак» никогда в жизни не возьмет такой ЦСКА голыми руками»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев в преддверии матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА поделился ожиданиями от московского дерби. Напомним, данная встреча пройдет 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«А теперь звучат вопросы: «Спартак» в следующем туре возьмет такой ЦСКА голыми руками? Да никогда в жизни! Сегодняшнее дерби – «Спартак» – ЦСКА. И, как положено серьезному дерби, футбол в нем будет ярким. У «Спартака» вернется креативная троица, но преимущества ему это не добавит, возможно, все решит какая-нибудь ошибка. Однако игра будет от ножа, без сомнения. Проблемы отойдут на второй план, судьбу матча определят не конкретные игроки, а сумасшедшая отдача», – сказал Ловчев.