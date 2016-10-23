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    Алексей Миранчук хочет иметь в новом контракте с «Локомотивом» пункт, дающий право уехать за границу

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что ведет переговоры с руководством московского клуба о продлении контракта, а также выразил желание иметь в новом соглашении пункт, дающий право перейти в один из европейских клубов.

    – Важно ли вам при заключении нового контракта иметь опцию, позволяющую при возможности уехать за границу?

    – Это не главное условие, но хотелось бы, чтобы такая опция была. Процесс переговоров продолжается – только это могу сказать. О том, почему не можем договориться, не могу говорить. Без комментариев.

    – С «Зенитом» у вас были контакты?

    – Я лично никак не общаюсь. Может быть, представители.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2016 22:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 октября 2016, 09:51

      а заграницу это куда в прибалтику?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 24 октября 2016, 07:48

      Молодой ещё ,мечтательный !Ну ничего-время лечит

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