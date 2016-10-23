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    Эштреков о матче «Локомотив» – ЦСКА: «Стоит ждать содержательный, хороший и качественный футбол»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России против ЦСКА. По мнению специалиста, матч будет бескомпромиссным. Напомним, игра начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Пока что «Локомотив» показывает не те результаты, которые от них ждут. Когда-то же это должно прерваться. Надеюсь, что победив ЦСКА, «Локо» воспрянет духом. Будет ли тяжело играть «Локомотиву» против «армейцев»? А ЦСКА, думаете, легко будет? Сегодня все должны сыграть на максимуме своих возможностей, поэтому стоит ждать содержательный, хороший и качественный футбол. Должна быть бескомпромиссная игра. Я же могу отдать предпочтение только «Локомотиву» и пожелать ему победы», – сказал Эштреков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2016 16:22
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