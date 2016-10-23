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    Тошич и Миланов – в стартовом составе ЦСКА на матч против «Локомотива»

    Стали известны составы команд на матч 11-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. По сравнению с последним матчем армейцев в Лиге чемпионов против «Монако» произошло одно изменение: Георгий Миланов выйдет в старте, а Алексей Ионов начнет игру в запасе. В составе железнодорожников на острие атаки будет действовать Алексей Миранчук.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Натхо, Миланов, Головин, Тошич, Траоре.

    Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Ионов, Набабкин, Страндберг, Чалов, Гордюшенко.

    «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Касаев, Самедов, Миранчук.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Ротенберг, Логашов, Лапшов, Коломейцев, Игнатьев, Ндинга, Майкон, Шкулетич, Хенти.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:30 по московскому времени. Следить за событиями матча можно здесь.

    Источник: РПЛ

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    23.10.2016 15:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 23 октября 2016, 15:28

      Ионова после ошибки в ЛЧ, когда он назад отдавал, Слуцкий списал по ходу.

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