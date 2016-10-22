Рахимов: «После того, как счет стал 2:1, мы перестали отбирать мяч и вступать в единоборства»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матч 11-го тура РФПЛ против «Рубина» (3:1).

«В нашей игре еще много проблем и огрехов. В организации игры добавляем, но у нас еще есть проблемы. В сегодняшней игре удаления с одной стороны сыграли нам руку, с другой – сыграли с нами злую шутку.

После того как счет стал 2:1, мы перестали отбирать мяч и вступать в единоборства, каждый игрок перестал дорабатывать. Отсюда стали возникать проблемы. На этот счет будет отдельный разговор с командой», – сказал Рахимов.