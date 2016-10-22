Раньери: «Муса понемногу, понемногу понимает темп АПЛ. Он уже готов»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча девятого тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1).

«Я доволен. В первые 20 минут я был не так доволен, но потом мы начали применять наш прессинг и играть быстро. Это был пока наш лучший матч в сезоне. Это было похоже на нашу игру в прошлом сезоне, мы были сконцентрированы на своей работе. Мы знаем свои слабости, но и сильные стороны тоже.

Я знаю, на что способен Оказаки. Он трудяга и хорошо взаимодействует с полузащитой. Муса понемногу, понемногу понимает темп АПЛ. Он уже готов», – сказал Раньери.