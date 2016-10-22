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    Шемберас: «Надеюсь, что запрещенный препарат мог попасть в организм Еременко случайно»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дейвидас Шемберас поделился мнением о возможном употреблении допинга хавбеком московского клуба Романом Еременко. Напомним, ранее 29-летний финн был отстранен от футбольных матчей на 30 дней.

    – Есть мысли, что же произошло с Еременко?

    – Никто ничего не знает. Все молчат, а догадки строить не хочется. Надеюсь, что запрещенный препарат мог попасть в организм Романа случайно. Не хочется, чтобы ЦСКА терял такого футболиста, и он продолжил выступление за клуб и сборную.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2016 16:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 23 октября 2016, 01:39

      Бубнов, ты уже не молодой, но вечно Пьяный!!!! сдай пустые бутылки и купи себе очки!

      -1
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      Рейтинг: +2231

      river31 22 октября 2016, 22:33

      Начните с того: "А был ли допинг?"
      Пока никто ничего вразумительного за и против не сказал.
      Как и с ОИ в Рио.
      Одна бабка сказала и понеслось...

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 22 октября 2016, 19:54

      Ага случайно косяк раскурил гы гы

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