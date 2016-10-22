Черчесов о талисмане ЧМ-2018: «Имя хорошее, прямо в точку»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал избрание волка Забиваку талисманом чемпионата мира-2018.

«Если брать тигра и волка, как зверя самого по себе, то мне тигр нравится больше. Но в этой ситуации волк смышлено выглядел, поэтому неудивительно, что зрители выбрали именно его. Как говорится, глас народа – глас божий, поэтому с удовольствием принял этот выбор и рад, что такой мультзверь будет представлять нас. Волк будет не только членом команды, но и одним из главных членов чемпионата мира. Он будет не только с нами, но и со всеми командами, поэтому ему в этом плане повезло.

И имя соответствует тому, что видели в презентации. Имя хорошее, прямо в точку. Много футболистов в мире, которые соответствуют этому имени, но и последний матч (Россия –Коста-Рика, 3:4) показал, что мы тоже можем забивать много», – сказал он.