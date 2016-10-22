ФИФА представила биографию волка Забиваки

ФИФА опубликовала биографию волка Забиваки, который был выбран официальным талисманом чемпионата мира 2018 года.

«Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант Волка практически всегда приносит его команде победу», – сказано в сообщении на официальном сайте организации.

Также ФИФА указала основные черты характера и поведения Забиваки.

«Обаятелен, уверен в себе, общителен, всегда мечтал стать футбольной звездой.

Любимое занятие – игра в футбол. Всегда соблюдает правила честной игры, ценит партнеров по команде и уважает соперников, играет классно и целеустремленно. С ним всегда весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих.

Во время игры он надевает стильные спортивные очки, потому что считает, что они повышают его меткость. А еще он любит позировать для фото!».