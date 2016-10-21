Срна: «Шахтер» использовал контратаки. Это был наш козырь»

Защитник «Шахтера» Дарио Срна отметил после крупной победы в Лиге Европы над «Гентом», что сама игра получилась не такой простой, как могло показаться.

«Поздравляю с победой всех. «Гент» – очень хорошая команда. Счет большой, но игра не была легкой. Мы очень осторожно к ним отнеслись, потому что это первый раз, когда нам противостоял соперник с тремя защитниками. У бельгийцев качественная система игры.

Использовали контратаки для того, чтобы создавать моменты. Это был сегодня наш козырь. Справились с ними, потому что были хорошо проинформированы. Тренеры предупреждали, что будем иметь пространство.

80 процентов даю, что мы вышли из группы. Но надо продолжать аккуратно играть с каждой командой. В чемпионате также надо готовиться к важным матчам», – приводит слова футболиста «Футбол 24».

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Шахтер» – «Гент» закончился со счетом 5:0.