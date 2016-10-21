Фавр: «Рад победе «Шальке» над «Краснодаром»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр остался доволен победой своей команды над «Зальцбургом» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Он также отметил важность победы «Шальке» над «Краснодаром» в параллельном матче.

«Наша победа и поражение «Краснодара» от «Шальке» – идеальный вариант. Наши шансы на выход в плей-офф турнира продолжают расти. Но нам стоит работать поступательно – матч за матчем.

Эта победа была очень важна для нас, чтобы сохранить шансы остаться в борьбе за плей-офф. Теперь нам нужно сосредоточиться на игре с «Метцем», а уже только потом начинать думать о следующей игре в Лиге Европы», – сказал Фавр.

Напомним, матч четвертого тура Лиги Европы «Ницца» проведет 3 ноября во Франции с «Зальцбургом».