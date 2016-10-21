Клопп: «Меня не интересуют высказывания Моуринью»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал комментировать после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0) слова наставника этого клуба Жозе Моуринью.

«Меня не интересуют его высказывания. Прозвучал финальный свисток, меня не волнует, что говорят после матча. Я бы попросил вас не беспокоить меня подобными вещами, меня это ни капли не интересует.

Нельзя выиграть матч после его завершения. Мы заработали очко, и это хорошо – у нас стало на очко больше, чем перед игрой. Мы сыграли не идеальный матч, но это был хороший опыт», – приводит слова Клоппа fourfourtwo.com.