Моуринью: «Клопп? Я люблю тренировать, а не махать руками на бровке»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью накануне матча 8-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» высказал мнение о поведении наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа.

«Я здесь для того, чтобы тренировать, а не махать руками в воздухе на бровке», – сказал Моуринью на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.