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    Моуринью: «Клопп? Я люблю тренировать, а не махать руками на бровке»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью накануне матча 8-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» высказал мнение о поведении наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа.

    «Я здесь для того, чтобы тренировать, а не махать руками в воздухе на бровке», – сказал Моуринью на предматчевой пресс-конференции.

    Напомним, что встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: 101greatgoals.com

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    17.10.2016 12:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 18 октября 2016, 01:08

      А если еще хотя бы один час вместо болтовни и сор с журналистами отдал на тренировки вообще цены бы не было

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 17 октября 2016, 17:41

      о да. кого же мы взяли в тренеры то. одно трепло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 17 октября 2016, 17:25

      Все мы ждем Игры! А что там кто то про кого то говорит.нам по х...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 17 октября 2016, 14:35

      За Ливерпуль буду болеть , из- за Моуринью !Тренер он, наверное,не плохой,но как человек-гавно высокомерное

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 октября 2016, 14:31

      Типичный забавный маур) Придаёт ещё большего антуража дерби.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 17 октября 2016, 14:29

      скоро он и палку этот Маур перегнёт леща ему пропишут))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Бонс 17 октября 2016, 14:05

      Уверен, "Ливерпуль" уверенно обыграет "МЮ"...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 17 октября 2016, 13:50

      3-2 выиграет ливер!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 октября 2016, 13:15

      Эх Жозе, Жозе, натянит тебя сегодня клопп с ливером по самые помидоры. Если честно я вижу работу тренера клоппа в Ливере. а вот работу маура в манчестере не вижу, несмотря на колосальные траты. Я являюсь фанатом манчестера с 99 года (после победы в финале над баварией начал вообще футбол смотреть), но боюсь ничего у маура не получится, утратил манчестер дух победителей, когда нет игры а результат есть. До чего же ВЕЛИКИЙ БЫЛ СЕР АЛЕКС.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 октября 2016, 12:47

      Тренировать и после поражений ныть

      7
      Ответить
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