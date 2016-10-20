Слуцкий: «Глобальных травм у Акинфеева и Ионова нет»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне матча 11-го тура РФПЛ против «Локомотива» заявил, что голкипер Игорь Акинфеев и полузащитник Алексей Ионов тренировались отдельно от общей группы и работали в тренажерном зале.

– Почему не тренировались вместе с остальными Акинфеев и Ионов?

– Часть игроков работала сегодня в тренажерном зале…

– Но травм у них нет, верно?

– Каких-то глобальных – нет.

Напомним, встреча между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 23 октября на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:30 по московскому времени.