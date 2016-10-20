«Зенит» готов удвоить оклад Витселя

Наставник «Зенита» Мирча Луческу обсудил с полузащитником команды Акселем Витселем вопрос продления сотрудничества с клубом. Как отмечает источник, руководство «Зенита» согласилось увеличить оклад футболиста, но сам бельгиец новое соглашение с сине-бело-голубыми подписывать не собирается.

В свою очередь «Зенит» боится потерять Витселя без компенсации, так как приобретали футболиста за 40 миллионов евро. Сообщается, что по новому соглашению бельгиец будет получать вдвое больше.

Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает в конце сезона.