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    Фомин: «Во времена моего детства все много занимались спортом»

    Полузащитник «Уфы» Семен Фомин рассказал о своих первых шагах в футболе. По словам футболиста, он начинал первые шаги в футбольной секции «Аквалайн».

    – Как вышло, что вы пошли в футбол?

    – Раньше было не как сейчас. Во времена моего детства все много занимались спортом. Начал играть во дворе, а потом позвали в футбольную секцию «Аквалайн» во Владивостоке. Пошел к первому тренеру Виктору Анатольевичу Лукьянову. Недавно, кстати, он получил заслуженного тренера после победы на чемпионате Европы. Получается, что со двора попал к нему.

    – Игорь Портнягин в одном из интервью рассказывал, что во Владивостоке приходилось тренироваться чуть ли не на щебенке. Там и правда такие условия?

    – В основном мы тренировались на резиновом поле. Когда же были игры, то действительно играли на щебенке. Там песок, камни, но и единственное футбольное поле с воротами и разметкой. Так получалось, что на нем практически все спортивные соревнования проводились.

    – Варианты с другими профессиями были?

    – Был вариант с хоккеем. Однажды с папой ездили в Хабаровск, где есть хоккейный клуб «Амур». Играл в футбол во дворе, когда подошел тренер и позвал в хоккейную школу. Пришлось отказать, так как я тогда уже футболом начал заниматься. Да и жил я все-таки во Владивостоке, а в Хабаровск ездил только на каникулы. Сейчас за хоккеем продолжаю следить. Поддерживаю магнитогорский «Металлург».

    Полное интервью читайте по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 20 октября 2016, 16:26

      Что Портнягин , что Фомин , врут что во Владике играют на щебёнке . Довелось самому в футбольчик гонять на разных футбольных полях Владивостока , щебёнки не видел ..........

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