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    Журова: «Одна из задач Мутко на посту вице-премьера – это успешное проведение ЧМ-2018»

    Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о задачах Виталия Мутко на посту вице-премьера, курирующего вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

    «Все были готовы к таким перестановкам еще с форума «Россия – спортивная держава». Мутко будет точно так же вовлечен в работу с российским спортом, как и раньше, он будет активно озвучивать политические, стратегические вещи. Просто теперь он будет это делать в должности вице-премьера, его задачи – это позиционирование России как спортивной державы и успешное проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году», – сказала Журова.

    Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поддержал назначение Мутко на должность вице-премьера.

    Источник: Р-Спорт

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    19.10.2016 18:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +415

      radga 19 октября 2016, 20:18

      Очень жаль, что ТАКОЕ - отдали в руки Мутко, он - же специалист по другому профилю .... развалит что-то ... вот его уровень, а реализовать такой проект..... это потом все поймут..... осталось ждать не долго, может тогда наконец все изменится.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 18:57

      "...Он будет активно озвучивать политические, стратегические вещи." - Это-то с его языком? Становится реально страшно за "стратегические вещи".

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