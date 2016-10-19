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    Мутко станет вице-премьером по вопросам спорта. Новым министром спорта будет Колобков

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики, одновременно на должность министра спорта предложена кандидатура Павла Колобкова.

    Отмечается, что Путин согласился с предложениями Медведева. Премьер поручил аппарату правительства подготовить соответствующие документы для внесения в администрацию президента и их дальнейшего подписания главой государства.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил, что в правительстве появится вице-премьер, который будет курировать комплекс вопросов, включающих в себя спорт, туризм и молодежную политику. Некоторые СМИ предполагали, что таким вице-премьером может стать Александр Жуков.

    Источник: Интерфакс

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    19.10.2016 17:11
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +231

      yanedo 19 октября 2016, 20:45

      это авно не просто не тонет оно ещё и всплывает всё выше и выше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      radga 19 октября 2016, 20:12

      Ну ребята, "Вы даете" ......

      1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 19 октября 2016, 20:06

      Оборжаться...

      1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 19 октября 2016, 19:56

      Долго читали в кремле комменты на мудко.Понравилось,как народ его ненавидит.Решили повысить.

      2
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 19 октября 2016, 19:34

      Минспорта упразднят как только новая структура (федеральное агентство спорта, туризма и молодежной политики) заработает. Так что г-н Колобков - это зиц-председатель Фунт. А Мутко, помимо спорта, будет контролировать внутренний и внешний туризм. Молодежь впихнули ему в нагрузку, чтобы хоть что-то делал за бабки, которые он соберет с турагенств и гостиниц.

      3
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 19 октября 2016, 19:25

      Эта новая мудовская стать
      Даст новому министру самому что-то решать?
      А в футбол не будут играть гимнасты,
      Хрен его знает что придумают эти педер.сты...

      3
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 19 октября 2016, 19:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кругом- ложь, пиздеж, и провакации...

      -4
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 19 октября 2016, 19:20

      страна дураков, как есть...

      -2
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      Рейтинг: +423

      Drapik > против коблабоашей 19 октября 2016, 19:42

      ты из другой страны или тоже дурак?

      0
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей > Drapik 19 октября 2016, 21:33

      если бы ты был из другой страны (как и я), то не задал бы этот вопрос. вот и думай- сколько в ящике болтов...

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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей > Drapik 19 октября 2016, 21:39

      а если серьезно, то к вам вопрос- вся возня в нашем государстве ( вокруг стадионов, подполковников и еще 1000 подобных историй, в том числе и по ведомству муд...ка) это признаки не страны дураков???

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 19 октября 2016, 19:06

      Он везде и всегда и вел себя, как турист, случайно мимо проходивший.

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      Рейтинг: +6715

      maior-60 19 октября 2016, 18:58

      Мудко - непотопляемый мудила.

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