ЦСКА оштрафован на 25 тысяч рублей за баннер болельщиков в адрес Слуцкого

Народ напишите,а когда мы болельщики будем штрафовать наши любимые клубы на бабки.За их нермативную лексику на поле.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения комитет принял по итогам матчей 10-го тура чемпионата России. Так, московский ЦСКА оштрафован за баннер в адрес главного тренера клуба Леонида Слуцкого.
«Оштрафовать ЦСКА за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера. Оштрафовать московский клуб на 25 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками «Рубина» оштрафовать казанский клуб на 30 тысяч рублей. За использование и бросание пиротехники болельщиками «Крыльев Советов» оштрафовать клуб на 100 тысяч рублей. Также за скандирование ненормативной лексики оштрафовать самарский клуб на 40 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.