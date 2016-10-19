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    ЦСКА оштрафован на 25 тысяч рублей за баннер болельщиков в адрес Слуцкого

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения комитет принял по итогам матчей 10-го тура чемпионата России. Так, московский ЦСКА оштрафован за баннер в адрес главного тренера клуба Леонида Слуцкого.

    «Оштрафовать ЦСКА за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера. Оштрафовать московский клуб на 25 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками «Рубина» оштрафовать казанский клуб на 30 тысяч рублей. За использование и бросание пиротехники болельщиками «Крыльев Советов» оштрафовать клуб на 100 тысяч рублей. Также за скандирование ненормативной лексики оштрафовать самарский клуб на 40 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2016 18:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +183

      бочаров 20 октября 2016, 16:16

      Народ напишите,а когда мы болельщики будем штрафовать наши любимые клубы на бабки.За их нермативную лексику на поле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 октября 2016, 09:31

      баннер-в тему!остальное-эмоции болельщиков,обошлось хе без ЧП..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +973

      Krics 19 октября 2016, 20:19

      На стадионе больше трёх не собираться, а вообще болельщики лишние на этом празднике жизни.

      6
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      Рейтинг: +82

      Mi6 19 октября 2016, 19:09

      Нормальный и всем понятный банер

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 19 октября 2016, 18:54

      Оштрафовать клуб Слуцкого, за банер про Слуцкого

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 18:47

      Ахахахахах!

      1
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