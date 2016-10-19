Россия сыграет два товарищеских матча со сборной Италии

Представители РФС достигли договоренности о проведении сборной России товарищеского матча с командой Италии в ноябре 2017 года. Ответная встреча состоится в июне 2018 года.

«Есть договоренность сыграть в ноябре 2017 года. Если Италия выйдет на чемпионат мира напрямую, избежит стыков, то сыграем в Италии. Возможно, проведем ответный матч в России перед чемпионатом мира. Это может быть в июне 2018 года», – рассказал президент РФС Виталий Мутко.

После трех туров в отборочном цикле к чемпионату мира-2018 сборная Италии делит первое-второе место со сборной Испании, имея на своем счету семь очков.