База сборной России и офис РФС будут созданы в Лужниках

Аналог базы сборной Италии (Коверчиано) будет создан в Лужниках. Кроме того, туда может переехать и офис РФС.

«Подобный центр будет создаваться в Лужниках, договоренность с мэром Москвы Сергеем Собяниным есть. Будет реализовывать после чемпионата мира. Не исключаю, что офис РФС тоже туда переедет. Такой проект есть», – рассказал президент РФС Виталий Мутко.

Напомним, ранее федерации футбола Италии и России подписали меморандум о сотрудничестве. Он должен способствовать укреплению и развитию делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между РФС и ФФИ.