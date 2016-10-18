Источник: Еременко отстранен из-за наркотиков

Причиной отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко от футбола стало употребление наркотических веществ. Об этом сообщает журнал «Интересант».

«Еременко провалил допинг-тест после матча ЦСКА в Лиге чемпионов с немецким «Байером». Тест показал присутствие в организме игрока наркотического препарата. По слухам, речь может идти о кокаине.

В данный момент юристы ЦСКА общаются с УЕФА относительно сроков возможной дисквалификации игрока. В случае если проба «Б» окажется положительной, 29-летний Еременко рискует завершить карьеру досрочно. За употребление наркотиков футболисты обычно дисквалифицируются сроком до двух лет», – утверждает издание.

Напомним, футболист отстранен на 30 дней, а его агент Марко Трабукки заявил, что Еременко не принимал ничего, что помогло бы «играть лучше и бегать быстрее».