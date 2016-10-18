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Источник: Еременко отстранен из-за наркотиков

18 октября 2016, 23:00
31

Причиной отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко от футбола стало употребление наркотических веществ. Об этом сообщает журнал «Интересант».

«Еременко провалил допинг-тест после матча ЦСКА в Лиге чемпионов с немецким «Байером». Тест показал присутствие в организме игрока наркотического препарата. По слухам, речь может идти о кокаине.

В данный момент юристы ЦСКА общаются с УЕФА относительно сроков возможной дисквалификации игрока. В случае если проба «Б» окажется положительной, 29-летний Еременко рискует завершить карьеру досрочно. За употребление наркотиков футболисты обычно дисквалифицируются сроком до двух лет», – утверждает издание.

Напомним, футболист отстранен на 30 дней, а его агент Марко Трабукки заявил, что Еременко не принимал ничего, что помогло бы «играть лучше и бегать быстрее».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Байер Еременко Роман
Комментарии (31)
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Alex3920486
1476823439
Он -конь, но ни как не осел...Ослы сегодня проебали все свои моменты, а Монако их наказал. Жаль Кифыча...
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Alex3920486
1476823543
Я бы нахуй запретил играть в футбол, таким мудакам, как Юсупов...просто феномен... Он забыл, что нельзя в штрафной отдавать назад пас...?
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Дон Посей
1476825432
-...ты что, опять курил? - Я чё? это ребята курили, я просто рядом стоял... ( Д. Нагиев)
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Zeff
1476825784
Финны они такие.
Ответить
FanatSerj
1476827195
Да нормально я смотрю футболисты после матче оттягиваются, то пивасик (Погребняк, Мутко в раздевалке сборной), то шампусик сами знаете кто, что мелочится можно и кокоса занюхнуть для творческого настроения )))
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Serhio1010
1476829967
Если это правда, в чем сомневаюсь почему то, тут 2 варианта: либо он полный дебил, т.к. Нормальный человек регулярно сдающий допинг тесты вряд ли побалуется коксом, либо сначала он на отдыхе накидался не хило алкоголем , а вот тут уже могла голова его не спасти, и разовая слабость в компании, обернулась вот чем)) хотя все равно не верится, испортить карьеру ради кокса -не думаю.. Кажется башка на месте у него
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Obojaemiy
1476850037
ну все снимаем с ЦСКА все очки где забивал или ассестировал Ерема, забираем золотые медали) кокаинщик херов
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Kulimen
1476856947
Главное, чтобы он герыч под гимн России не нюхал, иначе будет скандал.
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hofman
1476863944
Жена мамаева угостила)
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Мясной Упырь
1476867307
Да надо обдолбыша гнать в толерастию, пусть там хоть удолбитца.
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