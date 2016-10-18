Агент: «Грустно для российского футбола, что никогда не тренировавший Каррера лучше остальных в РФПЛ»

Итальянский агент Марко Трабукки поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«Мы все удивлены, потому что он никогда не работал старшим тренером. Поэтому все удивились, когда узнали, что он стал тренером такого великого клуба, как «Спартак».

Я с ним знаком, имею честь с ним общаться. Горжусь тем, что он сейчас делает. Каррера с ограниченным составом без вложений и усилений пока долго держал «Спартак» на первом месте.

С другой стороны, это грустно для российского футбола и российских тренеров. Человек, который никогда не тренировал, приехал в РФПЛ, и он лучше, чем остальные», – сказал Трабукки.

Также агент выразил уверенность, что «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне.

«С таким составом даже Анчелотти их не мог бы сделать чемпионом. Но поскольку ЦСКА и «Краснодар» не могут усилиться по разным причинам, думаю, «Зенит» однозначно станет чемпионом. Весь вопрос – будет это в апреле или в мае».