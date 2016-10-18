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  • Агент: «Грустно для российского футбола, что никогда не тренировавший Каррера лучше остальных в РФПЛ»

Агент: «Грустно для российского футбола, что никогда не тренировавший Каррера лучше остальных в РФПЛ»

18 октября 2016, 21:30
14

Итальянский агент Марко Трабукки поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«Мы все удивлены, потому что он никогда не работал старшим тренером. Поэтому все удивились, когда узнали, что он стал тренером такого великого клуба, как «Спартак».

Я с ним знаком, имею честь с ним общаться. Горжусь тем, что он сейчас делает. Каррера с ограниченным составом без вложений и усилений пока долго держал «Спартак» на первом месте.

С другой стороны, это грустно для российского футбола и российских тренеров. Человек, который никогда не тренировал, приехал в РФПЛ, и он лучше, чем остальные», – сказал Трабукки.

Также агент выразил уверенность, что «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне.

«С таким составом даже Анчелотти их не мог бы сделать чемпионом. Но поскольку ЦСКА и «Краснодар» не могут усилиться по разным причинам, думаю, «Зенит» однозначно станет чемпионом. Весь вопрос – будет это в апреле или в мае».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Каррера Массимо
Комментарии (14)
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ДЖУZ
1476816878
Ну тут конечно ты разпизделся, есть лучше не мало тренеров
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Krics
1476820232
Маур был переводчиком, выиграл Кубок и Лигу, хреновый Маркко из тебя агент.
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ttter
1476820509
От этого человека всегда слышал лишь недовольство.
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Zeff
1476825137
Луческу лучше и Бердыев тоже. Слуцкий , тот да, конченный.
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shish_414
1476827125
многие не тренировали!результаты разные...!
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bafor
1476842343
У Карреры есть тренерская школа. А у некоторых лишь баблоооооо спонсоров......................................
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somn
1476859980
Какой правильный дядька. Всё разложил по полочкам, и ведь не поспоришь...
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Даньчез
1476869810
Анчелотти вылетел бы с ними в ФНЛ. Он вообще не может тренировать команду, в которой хотя бы 1 из 11 не звезда топ-уровня.
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